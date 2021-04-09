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DasDas Online'da tiyatro keyfi

Nisan ayında DasDas Online, ‘Uyku Nereye Kaçar?’, ‘Güle Güle Diva!’, ‘Timsah’ ve ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’un yanı sıra ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ ve ‘Westend / Batının Sonu’ oyunları ile zengin bir tiyatro seçkisi sunuyor.

DasDas Online'da tiyatro keyfi

DasDas’ın her ay ilgiyle izlenen çocuk oyunlarından ‘Uyku Nereye Kaçar?’, Nisan ayında da çocukları DasDasOnline’a davet ediyor. 11 Nisan Pazar günü saat 13.00’te perdelerini minik tiyatroseverler için açacak olan Alper Baytekin imzalı oyun, Pelin ve Berçem’in uykularını aramak için çıktıkları serüveni konu alıyor. Pelinsu Ekşioğlu ve Berçem Açığ’ı bir araya getiren ‘Uyku Nereye Kaçar?’; iklim eylemi, barış ve adalet, sudaki yaşam, karasal yaşam ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara da yer vererek çocukları bilinçlendirmeyi hedefliyor.

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‘Uyku Nereye Kaçar?’

Aynı gün saat 17.00’de DasDas Akademi’nin online seminerlerinin sonuncusu ‘Bir Festivalin Anatomisi’ sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Doç. Dr. Leman Yılmaz; festival programı oluşturmadan festivalde yer alacak oyunlarda öncelikli olarak neye bakıldığına, festival misyonundan seyirci-festival ilişkisine kadar birçok konuya değinecek.

'G&uuml;le G&uuml;le Diva!'
'Güle Güle Diva!'

Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilenSelen Uçer’in tek kişilik oyunu Güle Güle Diva! da DasDas Online’ın Nisan ayı programında yer alıyor. Firuze Engin’in yazıp yönettiği oyunda Selen Uçer, şöhretinin zirvesindeyken inzivaya çekilen bir divayı canlandırıyor. Büyük yıldızın yıllar sonra sahneye dönüşünün hüzünlü hikayesini anlatacak olan ‘Güle Güle Diva!’16 Nisan

'Timsah'
'Timsah'

17 Nisan Cumartesi akşamı 21.15’te kadrosunda Alper Baytekin, BerkayTulumbacı, Naz Çağla Irmak ve Özgün Aydın’ın bir araya geldiği ‘Timsah’DasDas Online’da yeniden sahnelenecek. Dostoyevski’nin aynı adlı öyküsünden esinle kaleme alınan oyunda gösteri toplumunun sistemle el sıkışmayı seçen aktörleriyle hesaplaşılıyor.

&lsquo;Astro Ay&rsquo;a Tırmanıyor&rsquo;
‘Astro Ay’a Tırmanıyor’

DasDas’ın bir diğer ilgiyle takip edilen çocuk oyunu ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’ ise 18 Nisan Pazar günü13.00’te DasDas Online’da olacak. Bağış Angigün ve Merve Tokgöz’ün yer aldığı oyunda Bağış yakın dostu Astro ile gökyüzünün eğlenceli olduğu kadar gizemli de olan derinliklerine doğru sürükleniyor. AlperBaytekin’in imzasını taşıyan oyunda, sürdürülebilirlik ve temiz çevre gibi konular işleniyor.

Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından sahneye uyarlanan Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’24 Nisan Cumartesi akşamı21.15’te DasDas Online’da perde açacak. Oyuncu kadrosunda CerenBoz, Nihan Işık, Ümit Erlimve Sabahattin Yakut’un yer aldığı; yönetmenliğini ise Nagihan Gürkan’ın üstlendiği oyun, kendini bilmek ve bulmak arasındaki kayboluş hikayesini tiyatroseverlere sunuyor.

&lsquo;Westend / Batının Sonu&rsquo;
‘Westend / Batının Sonu’

DasDas Online, Nisan ayını ‘Westend /Batının Sonu’ ile kapatıyor. Kadrosunda Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz ÇağlaIrmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen’in bir araya geldiği Westend / Batının Sonu, tiyatroyla dopdolu geçen bir ayın ardından Nisan ayının son günü izleyiciyle buluşacak. Moritz Rinkeimzalı yönetmen koltuğunda Tuğsal Moğul’un oturduğu oyun, 30 Nisan Cuma akşamı saat21.15’te seyircileri Eduard ve Charlotte çiftinin eski arkadaşlarını ve komşularını yeni evlerine davet ettikleri geceye konuk edecek

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