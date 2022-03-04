DasDas'ta ‘Bir İhtimal Daha Var’

BKM, DasDas, Enka Sanat, İKSV ve Zorlu PSM’nin birlikte yürüttüğü ‘Ortak Yapım’ projesi kapsamında Ebru Nihan Celkan tarafından kaleme alınan ‘Bir İhtimal Daha Var’ın prömiyeri dün akşam DasDas Atölye’de gerçekleşti. Kadrosunda Berfu Öngören, Talha Kaya ve Pelin Ermiş’i buluşturan oyunun yönetmenliğini Barış Gönenen üstleniyor.

Günümüz İstanbul’unda geçen ‘Bir İhtimal Daha Var’ işsizlikle mücadele eden iki üniversite mezunu Umut ile Ada’nın hikayesine odaklanıyor. Hayatın zorluklarının yanı sıra dengesiz lise arkadaşları Barış’tan bıkan ikilinin biraz nefes almak umuduyla doğaya kaçtıkları oyunda hayatın hızla değişen değerleri, doğaya dönüş modası, bilginin ve deneyimin değersizleşmesi farklı karakterlerin dünyasından onların bakış açısı odağında işleniyor.

‘Bir İhtimal Daha Var’, 18 Mart ve Anadolu Efes Mavi Sahne kapsamında 24 Mart akşamı 21.00’de DasDas’ta izlenebilecek.