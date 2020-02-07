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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Doğal Afetler Sigortaları Kurumu ile Türkiye Sigorta Birliği, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde meydana gelen ve Malatya'da hem can hem de mal kaybına neden olan 6,8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Malatya'da sigorta acenteleri ve hasar eksperleriyle bir araya geldi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, DASK'ın 1999 yılında Marmara depreminden sonra kurulduğunu hatırlattı.

Ülke genelinde yüzde 54 oranında bir sigortalılık oranına ulaşıldığını belirten Güler, "Bu gerçekten bizim için önemli bir aşama kaydettiğimizi göstermekte. Tabi bu oranın biz, yüzde 100 olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Sigortalılarımıza ulaşmak istiyoruz. Herkesin Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip olmasını istiyoruz. Yaşadığımız bu deprem dolayısıyla da zaten bu farkındalığın önemli hale geldiğini düşünüyoruz. Bölgeler olarak baktığımızda Marmara Bölgesi'nde daha yüksek bir sigortalılık oranını görürken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu oranların daha düşük gerçekleştiğini görüyoruz. Şu anda yüzde 40 oranlarında. Bu oranların daha da artırılması esas gayemiz" şeklinde konuştu.

"127 EKSPER GÖREVLENDİRİLDİ"

Güler, 127 eksperin görevlendirmesinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Sivrice merkezli depremden sonra hem Elazığ hem de Malatya'da ve diğer çevre illerden gelen ihbarlar oldu. Biz bu ihbarları, hemen hasar dosyaları oluşturarak eksperlerimize yönlendirdik. Yaklaşık 127 kadar eksperimiz sahada ekspertiz faaliyetlerini yürütmekteler. En kısa süre içerisinde tazminatlarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda halihazırda 2 milyon kadar bir hasar ödemesi gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren bu rakamların çok daha ileriye gideceğini ve Mart ayı sonuna kadar da bütün tazminat ödemelerimizi gerçekleştireceğimizi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DASK'ın 24 milyar hasar ödeme kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Güler, şunları söyledi:

"Mali yük olarak DASK, son depremde oluşan zararı çok rahatlıkla ödeyebilecek bir hasar ödeme kapasitesine sahip. Bir depremde 24 milyar TL hasar ödeme kabiliyetimiz mevcut. Onun için biz burada esas olarak afet yönetimine, operasyonları nasıl yöneteceğimize odaklandık. Eksperlerimizi görevlendirdik, onlara üç grup halinde eğitim veriyoruz. İki grup eğitim tamamlandı ve üçüncü grubu da tamamladıktan sonra tüm hasar tespitlerimizi yapacağız."

"ŞU ANA KADAR 2 MİLYON TL HASAR ÖDEMESİ YAPILDI"

Güler, Malatya ve Elazığ'dan yapılan hasar ihbarlarını değerlendirdiklerini ve şu ana kadar 2 milyon TL hasar ödemesi yaptıklarını kaydederek, "Elazığ ve Malatya özelinde bu deprem dolayısıyla toplam 15 bine yakın hasar ihbarı aldık. Bunların 8 bini yani yüzde 65'i Elazığ, yüzde 30'unun da Malatya'dan olduğunu görüyoruz. Bu ihbarları hemen değerlendirip, çalışmalarımıza başladık. Ödemelerimizi de hızlı bir şekilde yapacağız ve DASK olarak vatandaşlarımızın bu zor günlerinde oluşan bu maddi kayıplarını normal hayata dönmeleri için karşılamak istiyoruz. Buna ilişkin bütün planlamalarımızı ve çalışmalarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ise Zorunlu Deprem Sigortası dışındaki hasar ihbarları kapsamında sigorta sektörüne tüm şirketlerin verileri dahil olmak üzere deprem bölgesinden 753 hasar başvurusu olduğunu kaydetti.

Benli, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu hasarların 473'ü Elazığ'dan, 202'si Malatya'dan, 78'i diğer illerden geldi. Elazığ, Malatya ve diğer illerden gelen toplam 753 hasar ihbarının 355'i konut, 377'si iş yeri, 14'ü kasko ve 7'si ise diğer sigorta hasarlarıydı. Ülke ekonomisi açısından sigortalılık oranının yükseltilmesi ve tüm risklere karşı iş yerlerimizin de teminat altına alınması çok önemli. Sektör olarak depremin ardından DASK ile eksperlerimizi görevlendirdik, sigortalılarımızın yanında olduk hem hasar tespiti hem ödemeler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Tahminimiz 10 milyon lira civarında ödeme yapacağımız görünüyor. Zaman içerisinde yeni ihbarlarla rakam değişecektir. İki hafta içerisinde 753 hasar ihbarı geldi, 10 milyon lira civarında ödeme yapacağımız öngörülüyor."