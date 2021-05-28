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Datça'da alevler buğday ekili 13 dönüm alanı küle çevirdi

Muğla'nın Datça ilçesinde, yol kenarında başlayan ve tarım arazilerine de sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında, 2 ayrı kişiye ait buğday ekili toplam 13 dönüm alan küle döndü.

Datça'da alevler buğday ekili 13 dönüm alanı küle çevirdi
DHA

İskele Mahallesi, Burgaz mevkiinde, bugün saat 17.30 sıralarında yol kenarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Burgaz Ören Yeri yakınlarında yol kenarında çöp konteynerlerinin bulunduğu alandaki bir ağaç dibinde başlayan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle, yolun alt tarafındaki buğday ekili tarlalara sıçradı. Önce, Hüseyin Dede'ye (63) ait 7 dönümlük buğday tarlasını saran alevler, ardından deniz kenarındaki Fikret Uslu'nun (90) 10 dönümlük tarlasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ve Datça Orman İşletme Şefliği'nden 4 arazöz ve toplam 20 itfaiyeci ve orman işçisi sevk edildi.

Ekipler, su sıkarak alevleri 1 saat içinde söndürdü. Yangında, buğday ekili olan Hüseyin Dede'ye ait 7 dönümlük tarlasının 3 dönümü, Fikret Uslu'ya ait 10 dönümlük tarlanın da tamamı küle döndü. İki tarla arasında sınırı belirleyen Kıbrıs akasyası cinsi 7 ağaç da alevlerden etkilendi. Ailesine ait tarlanın yandığı haber alarak gelerek Turgut Uslu (65) alevlerin 15 dakika içerinde tüm tarlayı yakıp, kül ettiğini söyledi.

İtfaiye, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

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