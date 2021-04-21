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Datça'da hasadı başlayan turfanda patates üreticisini mutlu etti

Muğla'nın Datça ilçesinde hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Datça'da hasadı başlayan turfanda patates üreticisini mutlu etti
AA

Muğla'nın Datça ilçesinde hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Datça'da tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren patates hasadı için tarlalara gidiyor. Traktör yardımıyla çıkartılan patatesler, topraktan arındırılıp selelere daha sonra kasalara doldurularak tarlada bekletilen kamyonlara yükleniyor.

Hasat çalışmalarına katılan Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Müdürü Süreyya Can, AA muhabirine, kentte 10 yıl önce tütüne alternatif olarak yetiştiriciliğine başlanan patatesin alınan verim ve elde edilen gelirle çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında çalışma yürütülen Datça'da, en fazla turfanda patates üretiminin yapıldığını belirten Can, "Çiftçilerimiz erken hasattan elde ettikleri yüksek verim ve gelirle ürünlerinin hakkını almanın mutluluğunu yaşıyor. Özellikle Datça bölgemizde, ülkemizin en erkenci ilk turfanda patates hasadı mart sonunda başlar mayıs sonunda biter. Seydikemer bölgemizde ise hasat eylülde başlar kasım başında sona erer." dedi.

Türkiye'nin diğer bölgelerindeki üretilen patateslerin henüz hasat edilmemişken Muğla'nın turfanda patates hasadı ile alternatif yarattığına işaret eden Can, "Muğla'da yaklaşık 5 bin dekar alanda patates üretimi yapılıyor. Datça'da yaklaşık 2 bin dekar alanda ise turfanda patates üretimi yapılıyor. Dekar başına ortalama 4-5 ton ürün alınıyor. Mevsimin ilk turfanda patatesi Datça'da hasat edilerek tüm Türkiye'ye dağıtılmaya başladı." diye konuştu.

Üretici gelirlerinin arttırılması ve katma değeri yüksek ürün yetiştiriciliği kapsamında, bu yıl sahil ilçelerinden başlamak üzere üreticilere 12 bin tatlı patates dağıtıldığını belirten Can, mor patates ve tarla sarmaşığı olarak da bilinen tatlı patates üretiminin de önemli ölçüde katma değer yarattığını ifade etti.

Datça'da turfanda patates hasadı yapan üreticilerden Mehmet Eren ise yaklaşık 8 yıldır turfanda patates ürettiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Patates üretiminde Muğla'nın çiftçiye fırsatlar sunduğunu vurgulayan Eren, "Türkiye’de ilk turfanda patates hasadını da Datça'da yaptık ve verim çok iyi, inşallah bu yıl fiyatlar da iyi olacak. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Depolardaki patatesleri vatandaşlara hibe olarak dağıtılmasında gösterdiği gayret için. Bu bizim için çok iyi oldu." dedi.

Bu yıl yaklaşık 280 dönüm alana patates ektiğini anlatan Eren, Datça'da doğal ve organik patates yetiştirilmesine öncülük ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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