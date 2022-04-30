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Bakan Kurum: "Davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, davalarının bugün ortaya çıkmış bir dava olmadığını belirterek, “Bin yıllık bu kutlu davanın bir neferi olmaktan onur duyuyorum, şeref duruyorum, gurur duyuyorum” dedi

"Davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir”
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İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı Teşkilat İftarına katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda teşkilat mensuplarına hitap eden Bakan Murat Kurum, “Bizim davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir. Bizim davamız; fikirlerden bir fikir, ideallerden bir ideal değildir. Bu kutlu davanın özü; hakkın rızasıdır, mayası aşktır, hamuru vefadır. Gayemiz; yeryüzünde doğrunun, iyinin, adaletin ve güzelin hakim olmasıdır. Bu dava; yeryüzündeki tüm haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler karşısında yeryüzü mazlumlarının lideri, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, bir kale gibi dimdik duranların davasıdır. İşte Konya, bu gece bizlere bu hakikatleri haykırmaktadır. Uçsuz bucaksız Anadolu’nun tam kalbinde bulunan Konya, bu en büyük fikrin ana eksenini oluşturmaktadır. Konya, fikrimizin kurucu iradesidir. Konya, bizim yürüyüşümüzün aklı ve kalbidir. Birbirinden kıymetli önder şahsiyetleriyle bu davanın ilk fidanlarını yeşerten şehirdir” dedi.

Türkiye’nin son 50 yılına teşkilat mensuplarının damga vurduğunu ifade eden Murat Kurum, “20 yılda, Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en büyük hamleleri siz yaptınız. Darbeci hainleri siz bertaraf ettiniz. Siz çok büyük bir teşkilatın neferlerisiniz. Çünkü sizler Konya’da yiğitler yetiştirdiniz. Rabbime hamd ediyorum. Bu alimler, fazıllar, şehitler ve gaziler diyarı Konya’nın bir evladı olmaktan; bin yıllık bu kutlu davanın bir neferi olmaktan, sizlerle kardeş olmaktan onur duyuyorum, şeref duruyorum, gurur duyuyorum” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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