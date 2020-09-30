Davayı kaybeden çift, husumetlisinin aracını ve evini taşladı

AA

Bir arazi satışı için anlaşan F.Ö. ve M.Ö. ile A.Y. arasında 25 bin liralık komisyon nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

Satışın ardından A.Y'yi merkez Nilüfer ilçesindeki ağaçlık alana çağıran çiftle A.Y. arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine aldığı komisyonu iade eden A.Y, iddiaya göre silah teşhirinde bulundu.

Çiftin şikayeti üzerine 29. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada A.Y, somut delile ulaşılamadığı gerekçesiyle beraat etti.

- Arabasını ve evini taşladılar

F.Ö. ve M.Ö, davanın ardından A.Y'nin evinin önünde hakaretler ederek arabasını ve evini taşladı.

Söz konusu saldırı anları sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

A.Y'nin avukatı Fırat Karayaka, AA muhabirine, müvekkilinin can güvenliğinin tehdit edildiğini belirterek, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.