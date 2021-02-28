Dave Mustaine: Şarkı sözleri tamamlandı

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Şubat ayı başında yeni Megadeth albümünün çalışmaları kapsamında vokal kayıtlarına başladığını duyuran Dave Mustaine, yaptığı son açıklamada albümünün tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti.

Albümde yeni şarkıların yanında bir de cover parça olacağını açıklayan Mustaine, hangi şarkıyı coverladıkları konusunda bilgi vermedi.

59 yaşındaki Dave Mustaine, 'Gimme Metal podcast'inde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şarkı sözleri tamamlandı. Vokal kısmı bitmek üzere. Gitar soloları yapım aşamasında. Albüme tat katan, arka plan vokalleri, klavye ve perküsyon gibi etkenler de tamamlanmak üzere.

Mustaine, albümün çıkış tarihi hakkında da bilgi vermedi.