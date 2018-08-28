Soyadını açıklamayan Susan isimli Kanadalı gelin, çocukluk aşkıyla 60 bin dolarlık bir düğünle dünya evine girmeyi planlıyordu. Ancak ne yazık ki gelin ve damat adayının düğün masraflarını karşılayacak gücü yoktu.

Daily Mail'de yer alan habere göre kendince çözüm bulan gelin adayı, 60 bin doları tamamlayabilmek için davetlilerin her birinden 1.500 dolar talep etti. Düğüne katılacak kişiler böylesine yüklü bir miktarı ödemek istemeyince, gelin düğüne 4 gün kala törenin iptal olduğunu açıkladı.

Sadece bir günlüğüne Kardashian ailesi gibi hissetmek isteyen Kanadalı gelin Facebook hesabından durumu açıklayan bir mesaj paylaştı.

Mesajına özür dileyerek başlayan gelin, nişanlısıyla ilişkilerini sonlandırdığını duyurdu. Düğün için özellikle nakit hediye istediğini belirten gelin, davetlilerin 1.500 dolar karşılığında gelmeyi reddetmesine de oldukça içerlendiğini ekledi.

"SADECE 1.500 DOLAR İSTEDİK"

Susan isimli gelin sözlerine "Çok fazla fedakarlık yaptık ve her misafirden sadece 1.500 dolar istedik. Rüyamızın gerçekleşmesi için söz veren yakınlarımız da vardı. Nedimem 5.000 dolar, eşimin ailesi de 3.000 dolarlık bir katkıda bulunmayı teklif etti. Ancak bu tekliflerini daha sonra geri çektiler. Çok şaşırdım ve ağladım" cümleleriyle devam etti.

Davetlilerden yalnızca 8 kişinin ödemeyi kabul ettiğini ifade eden gelin, nişanlısının düğün bütçesini kısma teklifiyle daha da sinirlendiğini söyledi. Eski nişanlısının arkasından konuştuğunu ve ucuz düğün teklifi için pişman olmadığını iddia eden Susan, önümüzdeki iki ayını Güney Amerika'da geçireceğini söyledikten hemen sonra Facebook hesabını kapadı.

Sosyal medya kullanıcıları bu konuşmanın ekran görüntülerini alınca olay daha da büyüdü. Pek çok kişi Kanadalı Susan'ı açgözlülükle suçlarken, gelin yeni bir açıklamada bulunmadı.

GELİNLER DÜĞÜN YEMEKLERİNİ GÖRÜNCE AYAĞA KALKTI!