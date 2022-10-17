Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin ve bir dönem fırtınalı aşk yaşadığı eski sevgilisi Selena Gomez, geçtiğimiz akşam özel bir davette karşılaştı. Ünlü güzellerin birlikte verdiği sarmaş dolaş pozlar hem geceye hem de magazin gündemine damga vurdu.