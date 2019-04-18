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Beckham çifti daha sonraki kutlamaları da sosyal medya sayfalarından takipçileriyle paylaştı. Victoria Beckham'ın yeni yaşının ilk kahvaltısında çiftin dört çocuğu, Brooklyn, Cruise, Romeo ve Harper katıldı. Kutlama masasında Brooklyn'in model sevgilisi Hana Cross da yer aldı.