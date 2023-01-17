"HÂLÂ ÇOK ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUM"

Hayatının oğlu doğduktan sonra daha iyi ya da daha kötü değil sadece daha farklı olduğunu söyleyen Foster, "Hâlâ çok çalışmaya ve üretmeye devam ediyorum. Sadece artık zaman benim için daha değerli. Önümde uzanan yıllar, bu dünyada geçirdiğim yıllardan daha az ve bunun farkındayım" dedi.