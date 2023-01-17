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David Foster: Erkek çocuk farklı bir duyguymuş

2019'da Katharine McPhee ile evlenen David Foster, oğlu Rennie'yi 2021'de kucağına alarak 6'ncı kez baba olmuştu. Çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Foster, "Oğlum gelene kadar hep kızlarım oldu ve tüm kızlarımı ölçülemez bir şekilde seviyorum ancak bir oğula sahip olmak biraz farklı bir duygu" dedi

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  • David Foster: Erkek çocuk farklı bir duyguymuş - Magazin haberleri

    Kanadalı müzik yapımcısı David Foster, 2019'da hayatını şarkıcı ve oyuncu Katharine McPhee ile birleştirmişti. Çift, Rennie adını verdikleri oğullarını ise 2021'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
  • David Foster: Erkek çocuk farklı bir duyguymuş - Magazin haberleri

    Daha önceki birlikteliklerinden 5 kızı bulunan 73 yaşındaki Foster, çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
  • David Foster: Erkek çocuk farklı bir duyguymuş - Magazin haberleri

    People Dergisi'ne konuşan Foster, 70'li yaşlarda yeniden baba olmanın nasıl bir duygu olduğunu da anlattı.
  • David Foster: Erkek çocuk farklı bir duyguymuş - Magazin haberleri

    Duruma hala alışmaya çalıştığını söyleyen Foster, "Belki de oğlum 40 veya 30 yaşındayken onun yanında olmayacağım" diye konuştu.
  • David Foster: Erkek çocuk farklı bir duyguymuş - Magazin haberleri

    David Foster, daha sonra da "Oğlum gelene kadar hep kızlarım oldu ve tüm kızlarımı ölçülemez bir şekilde seviyorum ancak bir oğula sahip olmak biraz farklı bir duygu" ifadelerini kullandı
  • David Foster: Erkek çocuk farklı bir duyguymuş - Magazin haberleri

    "HÂLÂ ÇOK ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUM"

    Hayatının oğlu doğduktan sonra daha iyi ya da daha kötü değil sadece daha farklı olduğunu söyleyen Foster, "Hâlâ çok çalışmaya ve üretmeye devam ediyorum. Sadece artık zaman benim için daha değerli. Önümde uzanan yıllar, bu dünyada geçirdiğim yıllardan daha az ve bunun farkındayım" dedi.
  • David Foster: Erkek çocuk farklı bir duyguymuş - Magazin haberleri

    "OĞLUMA BİLGELİĞİMİ SUNABİLİRİM"

    Foster, 'bilgeliğini' oğluna aktarmaya da kararlı olduğunu vurguladı. David Foster, "Rennie 50, 40, hatta belki 30 yaşındayken yanında olmayacak olsam da ona tek bir şey teklif edebilirim. Sanırım ona gezegendeki bilgeliğimi sunabilirim. Belki de bu onun için kötü bir değiş tokuş değildir. Umarım oğlum da büyüyünce böyle düşünür" ifadelerini kullandı.
  • David Foster: Erkek çocuk farklı bir duyguymuş - Magazin haberleri

    Foster, yeniden baba olmanın kendisini daha sabırlı yaptığını söyledi. "Gençken sabırlı değildim" diye itiraf eden David Foster, daha sonra sözlerini "Kibirliydim ve sürekli hareket halindeydim" şeklinde sürdürdü.
  • David Foster: Erkek çocuk farklı bir duyguymuş - Magazin haberleri

    5 ÇOCUĞU DAHA VAR

    Öte yandan mutlu birliktelikleri süren çiftten Katharine McPhee ilk çocuğunu, Foster ise 6'ncı çocuğunu kucağına almıştı.

    Foster, daha önce B.J. Cook, Rebecca Dyer, Linda Thompson ve Bella ve Gigi Hadid'in anneleri Yolanda Hadid ile evlenmişti. David Foster'ın Rennie'nin yanı sıra; Sara, Erin, Amy Skylark, Allison Jones ve Jordan adında 5 kızı bulunuyor. 

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News, Reuters

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