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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

David Hasselhoff kızını evlendirdi

Ülkemizde 'Kara Şimşek' adıyla yayınlanan 'Knight Rider'ın yanı sıra Sahil Güvenlik (Baywatch) dizileriyle büyük bir şöhrete kavuşan aktör David Hasselhoff'ın kızı evlendi

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  • David Hasselhoff kızını evlendirdi - Magazin haberleri

    David Hasselhoff'ın kızı Taylor Ann dünya evine girdi. 71 yaşındaki oyuncu, Pamela Bach ile evliliğinden dünyaya gelen kızını evlendirdi.
  • David Hasselhoff kızını evlendirdi - Magazin haberleri

    32 yaşındaki Taylor Ann, Madison Fiore ile hayatını birleştirdi. Çift, California'daki Ethereal Gardens'ta 186 davetlinin katıldığı düğünle evlendi.
  • David Hasselhoff kızını evlendirdi - Magazin haberleri

    Törende David Hasselhoff ile kızı Taylor Ann arasında duygusal anlar da yaşandı. Ann, People dergisine yaptığı açıklamada, "Sanırım ağlamamın nedeni babamı gördüğüm andı. Çünkü o benim hayatımın en büyük ışığı. Ayrıca çok destekleyici ve son derece sevgi dolu. Babamın, benim iyiliğimi ve mutluluğumu istediğini biliyorum" dedi.
  • David Hasselhoff kızını evlendirdi - Magazin haberleri

    Ann ayrıca, "Babam benim adıma çok mutluydu ve yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Benim için onunla yan yana yürümek büyük bir onurdu. Babamın, benim hayatımın açılan yeni sayfası için ne kadar mutlu olduğunu görmek de gurur duymamı sağladı" ifadelerini kullandı.
  • David Hasselhoff kızını evlendirdi - Magazin haberleri

    FLÖRT UYGULAMASINDA TANIŞTILAR

    Taylor Ann ve Madison Fiore, internetteki bir tanışma sitesinde birbirlerini buldular. Çift, 2021 yılında nişanlandı. Taylor Ann o dönemde "Eğer birisi bana bir flört uygulamasında gelecekteki nişanlımla tanışacağımı söyleseydi inanmazdım" demişti.
  • David Hasselhoff kızını evlendirdi - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Hasselhoff, 1984-1989 yılları arasında Catherine Hickland ile evlilik yaşamıştı. Aktör, ardından da iki kızının annesi Pamela Bach ile evlendi. 1989'da bu birliktelik 2006'da sonlandı.
  • David Hasselhoff kızını evlendirdi - Magazin haberleri

    Hasselhoff, 2018 yılından beri de Hayley Roberts ile birlikte.
  • David Hasselhoff kızını evlendirdi - Magazin haberleri

    Alman kökenli olan Hasselhoff ABD'de dünyaya geldi. Aktör 1982-1986 yılları arasında ülkemizde de büyük ilgi gören Knight Rider (Kara Şimşek) dizisinde Michael Knight karakterini canlandırdı.

  • David Hasselhoff kızını evlendirdi - Magazin haberleri

    Hasselhoff, 1989- 2000 arasında Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde kamera karşısına geçti.

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