İngiliz ressam David Hockney, yaşayan ressamlar arasında eseri en pahalıya satılan ressam olacak. Müzayede evi Christie's, Hockney'nin "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" adlı eserinin 15 Kasım'da düzenlenecek açık arttırmada yaklaşık 80 milyon dolara satılmasının beklendiğini açıkladı.

2013'te "Balloon Dog" adlı eseri 58.4 milyon dolara satılan ressam Jeff Koons'un yaşayan ressamlar arasında bir tablosu en pahalıya satılan isim olmuştu.

Dolar milyarderi ve Tottenham Hotspur'un sahibi Joe Lewis'e ait olan "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" beklendiği gibi 80 milyon dolara satılırsa David Hockney yeni rekorun sahibi olacak.

