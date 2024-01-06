David Soul yaşamını yitirdi
Türkiye'de 1980'lerde yayınlanan 'Sarı Gül' dizisiyle ünlenen ünlü aktör David Soul, 80 yaşında hayata veda etti
'Sarı Gül', 'Starsky' ve 'Hutch' dizilerinin yıldızı David Soul'dan acı haber geldi. Soul'un 80 yaşında vefat ettiği öğrenildi.
KÖTÜ HABERİ EŞİ DUYURDU
Acı haberi oyuncunun eşi Helen Snell, duyurdu. Üzüntüsünü dile getiren Snell, "Sevgili bir koca, baba, büyükbaba ve erkek kardeş olan David Soul, sevgi dolu ailesinin yanında verdiği yiğit yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti" dedi.
"GÜLÜMSEMESİ BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN HATIRLANACAK"
Helen Snell, "Oyuncu, şarkıcı, hikâye anlatıcısı, yaratıcı sanatçı ve sevgili dost olarak dünyada pek çok olağanüstü yeteneği paylaştı. Gülümsemesi, kahkahası ve hayata olan tutkusu, hayatına dokunduğu birçok kişi tarafından hatırlanacak" şeklinde konuştu.