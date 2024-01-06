David Soul yaşamını yitirdi

KÖTÜ HABERİ EŞİ DUYURDU Acı haberi oyuncunun eşi Helen Snell, duyurdu. Üzüntüsünü dile getiren Snell, "Sevgili bir koca, baba, büyükbaba ve erkek kardeş olan David Soul, sevgi dolu ailesinin yanında verdiği yiğit yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti" dedi.

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"GÜLÜMSEMESİ BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN HATIRLANACAK"



Helen Snell, "Oyuncu, şarkıcı, hikâye anlatıcısı, yaratıcı sanatçı ve sevgili dost olarak dünyada pek çok olağanüstü yeteneği paylaştı. Gülümsemesi, kahkahası ve hayata olan tutkusu, hayatına dokunduğu birçok kişi tarafından hatırlanacak" şeklinde konuştu.