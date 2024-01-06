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        Haberler Dünyadan David Soul yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        David Soul yaşamını yitirdi

        Türkiye'de 1980'lerde yayınlanan 'Sarı Gül' dizisiyle ünlenen ünlü aktör David Soul, 80 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:20
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        'Sarı Gül', 'Starsky' ve 'Hutch' dizilerinin yıldızı David Soul'dan acı haber geldi. Soul'un 80 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

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        KÖTÜ HABERİ EŞİ DUYURDU

        Acı haberi oyuncunun eşi Helen Snell, duyurdu. Üzüntüsünü dile getiren Snell, "Sevgili bir koca, baba, büyükbaba ve erkek kardeş olan David Soul, sevgi dolu ailesinin yanında verdiği yiğit yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti" dedi.

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        "GÜLÜMSEMESİ BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN HATIRLANACAK"

        Helen Snell, "Oyuncu, şarkıcı, hikâye anlatıcısı, yaratıcı sanatçı ve sevgili dost olarak dünyada pek çok olağanüstü yeteneği paylaştı. Gülümsemesi, kahkahası ve hayata olan tutkusu, hayatına dokunduğu birçok kişi tarafından hatırlanacak" şeklinde konuştu.

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        'SARI GÜL' İLE TANINMIŞTI

        David Soul, Türkiye'de 1980'lerde televizyonda gösterilen ve oyuncu Sam Elliott ile rol aldığı 'Sarı Gül' dizisiyle tanımıştı.

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        David Soul, oyunculuğun yanı sıra şarkıcı yönünle de bilinmekteydi.

        Fotoğraflar: AP, Depo Photos

        #David Soul
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