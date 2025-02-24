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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez: Ders almamız gereken şeyler var - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez: Ders almamız gereken şeyler var

        Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, 0-0 berabere biten Fenerbahçe derbisinin yaptığı açıklamada, "Ders almamız gereken şeyler var" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:42
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        "Ders almamız gereken şeyler var"
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "DERS ALMAMIZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

        Mücadeleyi değerlendiren Davinson Sanchez, "3 puanı istedik ama net pozisyonlara giremedik. Mücadelemizi üst seviyeye çıkarmamız gerekiyordu. Bazı durumlarda tehdit yaratamadık. Ders almamız gereken şeyler var. Bu tip maçlarda 3 puan almamız lazım, daha iyisini yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        "SAHA DIŞI KONUŞMALAR..."

        Kolombiyalı yıldız, "Galatasaray'ın daha iyi olduğunu düşünüyoruz her zaman... Takım oyunundan keyif alıyoruz. Maç maç hedefimize yaklaşıyoruz. Maçların yanı sıra saha dışı konuşmalar da oluyor, biz ona karışmıyoruz. Maçlar sahada oynanır. Baskıya gerek yok, bu bir oyun. Avrupa'daki kötü sonuç sonrası taraftara selam göndermek istiyorduk. Şimdilik yapamadık ama önümüzdeki maçlarda yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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