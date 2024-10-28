Davinson Sanchez: Duran toplara çok çalışıyoruz

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Sanchez, "İyi bir başlangıç yaptık. İyi bir performans çıkardık. İlk yarı fırsatlar vardı, gol de attık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Bu akşam 3 puanı almak önemliydi. Uzun lig maratonunda bu galibiyet çok daha önemli olacak." dedi.