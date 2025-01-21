Davinson Sanchez: Hepimiz Sonuç iyi değil, hepimiz sorumluyuz!
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Davinson Sanchez, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Kolombiyalı stoperin o sözleri:
Sonuç iyi değil. İşimizi iyi yaptık, iyi hazırlandık demenin bir faydası yok. Basit pozisyon vermemeliyiz. Top dışarıda mı değil mi emin değilsek son ana kadar mücadele etmeliyiz. Erkek adamız, sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Daha iyi mücadele edeceğiz. Maçta çok fazla şans vardı ama bunu kabullenmememiz lazım. Daha iyisini yapmaya çalışacağız.
"HEPİMİZ SORUMLUYUZ"
Bizim takım olarak düşünmemiz gerekiyor, savunma, orta saha, hücum diye değil. Savunmacılar gol atabilir, hücumcular savunmaya yardım eder. Kimseyi suçlu göstermem. Hepimiz sorumluyuz. Savunma kötü, hücum kötü demek doğru değil. Bunlar birer olaydır. Genel bakmalıyız. Savunmada, hücumda hep beraber olmalıyız.