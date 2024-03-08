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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez zirveye yerleşti: Türkiye'de 1. dünyada 3. seçildi! - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez zirveye yerleşti: Türkiye'de 1. dünyada 3. seçildi!

        Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Davinson Sanchez, performansıyla taraftarlardan tam not alırken, bir alanda da dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Kolombiyalı savunmacı, dünyanın en hızlı 3'üncü stoperi olmayı başardı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 14:20 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:20
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        Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier League ekibi Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez, Okan Buruk yönetiminde kendini buldu.

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        Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en hızlı stoperlerinden biri Davison Sanchez oldu. CIES'in dünya genelindeki 28 ligi baz alarak yaptığı araştırmada Davinson Sanchez ilk üçe girmeyi başardı.

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        İlk sırada Juventus'dan Danilo yer alırken, ikinci basamakta Sassuolo'dan Tressoldi seçildi. Davinson ise bu iki ismin ardından en çok ivmelenen yani oyun içinde hızını değiştiren 3. stoper oldu.

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        27 yaşındaki stoper Türkiye'de ise ilk sırada. Oranını 1.76 artıran Sanchez, dünya yıldızlarını geride bıraktı. Başakşehir'den Opoku, 11, Trabzonspor'dan Baniya ise en çok ivme kazanan isimler arasında 18. sırada yer aldı.

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        Sarı kırmızılı forma ile bu sezon 25 maçta süre alan Kolombiyalı futbolcu, yaptığı 3 gol ve 2 asistlik katkı ile takımına fayda sağladı.

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