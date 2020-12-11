DHA

Süper Lig´de Aytemiz Alanyaspor´u 1-0 yenen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı´nda önemli bir konuğu ağırladı. Şu an Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı olan dünyaca ünlü eski futbolcu Davor Suker, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçını özel locadan izledi.

Göztepe yönetimi ile bir araya gelen Davor Suker´e Başkan Mehmet Sepil adının yazılı olduğu 9 numaralı formayı hediye etti.

AYDA BEBEKLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Suker, İzmir´de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde 91 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebekle de statta tanıştı. Suker, Ayda´ya yakın ilgi gösterdi.

"BURAYA 1987'DE GENÇ MİLLİ OYUNCU OLARAK GELMİŞTİM"

Kendisine hediye edilen Göztepe formasını giyen Suker, geçen sezon hizmete giren Gürsel Aksel Stadı´nı çok beğendi. Yönetimi tebrik eden 52 yaşındaki futbol adamı, "İzmir´e harika bir tesis kazandırmışsınız. Ben buraya son olarak 1987 yılında genç milli takım oyuncusu olarak gelmiştim. İzmir´e dair çok bir şey hatırlamıyordum. Ancak kent çok güzel, stat muhteşem" ifadelerini kullandı.

TALAT PAPATYA: İRFAN CAN VE HALİL'İ ÇOK BEĞENDİ

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Davor Suker´i Gürsel Aksel Stadı´nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Suker´le sosyal medya üzerinden yazıştıklarını da belirten Papatya, "Türkiye-Hırvatistan milli maçı öncesi, Suker´le Twitter üzerinden iletişime geçmiştim. Kendisine `Başarılar arkadaş, ama milli takımımızda Göztepeli oyuncu yok´ demişti. Kendisi maçımızı izlemeye geldi. Davor Suker özellikle kalecimiz İrfan Can ve kanat oyuncumuz Halil´i çok beğendi. Suker, dünyaca ünlü bir futbolcuydu, kendisini izlemekten keyif alırdık. Şimdi de futbolun içinde. Göztepe camiası olarak Suker´i ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduk" dedi.