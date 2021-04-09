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Davraz Kayak Merkezi iki ayda 300 bin ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'ni, iki ayda yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Davraz Kayak Merkezi iki ayda 300 bin ziyaretçiyi ağırladı
AA

Coğrafi yapısıyla her seviyedeki kayakseverlerin beğenisini kazanan merkez, Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ülkelerinden ziyaretçilere hizmet veriyor.

Genellikle Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin tercih ettiği merkez, son yıllarda yapılan yatırımlarla daha kullanışla hale getirildi.

Bu sezon yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre hizmet veren merkez, şubat-mart döneminde ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırladı.

- Ziyaretçi sayısı sevindirdi

Kayak merkezini işleten şirketin yönetim kurulu üyesi Abdullah Çelik, AA muhabirine, Davraz Kayak Merkezi'nin her geçen gün daha fazla ziyaretçiye hitap etmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Merkezin, Isparta'ya 25, Antalya'ya ise 140 kilometre mesafede yer aldığını belirten Çelik, tesisin profesyonel kayakçılara da hitap ettiğini dile getirdi.

Salgında ziyaretçilerin sağlığının korunması için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Çelik, "Sezon boyunca aldığımız önlemler ve tedbirlerle hiçbir personelimiz hastalanmadı." dedi.

Çelik, salgın sürecine rağmen güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Salgına rağmen önceki yıllardaki ziyaretçi sayısına yakın bir sayıya ulaştık. Yaklaşık 300 bin ziyaretçimiz oldu. 175 bin kayakçımız tesislerimizden faydalandı. Bunların yanında bizim bedelsiz hizmetlerimizden faydalandırdığımız gruplar var. 13 bin sporcuya hizmet ettik. Şehit ve gazi yakınlarımıza ücretsiz hizmet verdik. Bu anlamda sosyal görevimizi de yerine getirdiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Merkezde yapımı devam eden beşinci telesiyej olduğuna değinen Çelik, tamamlanmasıyla telesiyej kullanımında yoğunluğun azaltılacağını bildirdi.

Çeşitli illerden gelen ziyaretçiler de Davraz'da kayak yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

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