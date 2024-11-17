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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Mardin'de Ahmet Türk ile görüştü

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 17:07 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:08
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        Davutoğlu, Ahmet Türk ile görüştü
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        Mardin’de bir otelde açıklama yapan Ahmet Türk, kalıcı barışın sağlanması ve demokratik geleceğin oluşturulması için herkesin çaba içinde olduğunu söyledi.

        İHA'nın haberine göre Türk, "Biz, bugün kendi deneyimlerinden, tecrübelerinden yararlandık" dedi. Türk şunları kaydetti:

        "Elbette ki demokratik bir gelecek için neler yapmamız gerektiği konusunda fikirlerimizi beyan ettik. İnanıyorum ki; bu ülkede adaletin, eşitliğin, özgürlüğün olduğu bir geleceği yakalamış oluruz. Bu konuda hepimize önemli görevler düşüyor. Sadece siyasetçilere değil, sadece yönetimlerde değil, halkımız, halklarımız da demokratik bir gelecek için çaba göstermeli ve bunu birlikte geleceğe taşımalıyız. Ben tekrar çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli kadim kentimizde başkanımızı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum."

        "ÇOK DOSTANE BİR BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPTIK"

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise halk tarafından seçilmiş belediye başkanlarının kayyum tarafından görevden alınmalarına her zaman ilkesel olarak karşı çıktıklarını ifade etti. Parti politikalarının da böyle olduğunu belirten Davutoğlu, "Ahmet Türk ile çok güzel çok dostane bilgi alışverişi yaptık. Birlikte yaşadığımız tecrübeler oldu, birlikte yaşadığımız acılar oldu. Ama şu gerçeği herkesin görmesi lazım ki; Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik hukuk devletidir. Bütün vatandaşları herhangi bir ayrım olmaksızın eşittir ve demokratik devletin gerekli olan şartlara sahip olmak bakımından ağır bir mücadele verdik. Ağır bedeller ödenmiş bir ülkedir” diye konuştu.

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