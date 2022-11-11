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Haberler Gündem Politika Davutoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İBB'yi ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretin ardından açıklama yapan Davutoğlu, Türkiye'nin itibarı açısından tarihi bir günde bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Olumlu anlamda değil, ülkemizin itibarı açısından, demokrasimizin ve hukukumuz açısından ciddi bir yanlışın olma ihtimali olduğu bir günde ziyaret etmeyi özellikle tercih ettim. Bu bizim İstanbul'umuza, demokrasimize, hukukumuza saygının bir gereğidir. Siyasi mücadele içinde farklı görüşler sergilenir, bazen sert tartışmalar da olur ama olmaması gereken bir şey varsa o da siyasetin, hukukun siyasete alet edilerek farklı düşünenlerin cezalandırılması üzerinden siyasi bir dizayn etme çabasıdır. Bunun yaşanmaması gerekir." ifadelerini kullandı

Davutoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
Davutoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
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AA

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşen ziyaret sırasında belediye önündeki zabıta ekipleri, Davutoğlu'nu tören mangasıyla karşıladı.

AA'da yer alan habere göre, mangayı selamlayan Davutoğlu, İmamoğlu ve beraberindeki partililerle belediye binasına girdi.

Başkanlık makamında yaklaşık 40 dakika süren basına kapalı görüşmenin ardından Davutoğlu, İBB hatıra defterini imzaladı.

İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada, Davutoğlu'nu belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Davutoğlu'na teşekkür eden İmamoğlu, ziyaretin böyle bir günde gerçekleşmesinin kendileri açısından değerli olduğunu ve unutulmayacağını söyledi.

Davutoğlu'nun İstanbul ile ilgili önerilerini, tavsiyelerini kendilerinden esirgemediğini anlatan İmamoğlu, bugün de bu yönde bir sohbetleri olduğunu aktardı.

Son yaşanan yargı sürecinin 2023'ün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan İmamoğlu, "Bu anlamda hem kendilerine hem bütün o masada (altılı masa) bulunan siyasi partilerimizin liderlerine yürekten başarı diliyoruz. Her yönüyle bütün çabamızla yanlarında olduğumuzu ve umarım ki ülkemiz adına çok güzel bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.

"İSTANBUL'UN EMANETİNİ ÜSTÜNE ALMAK BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Davutoğlu da misafirperverliği için İmamoğlu'na teşekkür etti. İstanbullu olma vasfının en onurlu vasıflardan olduğunu, çocukluğunun Fatih'te geçtiğini anlatan Davutoğlu, kendisine tarih ve insanlık bilincini de öğreten şehrin İstanbul olduğunu belirtti.

İstanbul'un emanetini üstüne almanın büyük bir sorumluluk olduğunu ve İmamoğlu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini anlatan Davutoğlu, başarı dileklerini iletmek ve iadeiziyaret amacıyla burada olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin itibarı açısından tarihi bir günde bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Davutoğlu, şunları aktardı:

"Olumlu anlamda değil, ülkemizin itibarı açısından, demokrasimizin ve hukukumuz açısından ciddi bir yanlışın olma ihtimali olduğu bir günde ziyaret etmeyi özellikle tercih ettim. Bu bizim İstanbul'umuza, demokrasimize, hukukumuza saygının bir gereğidir. Siyasi mücadele içinde farklı görüşler sergilenir, bazen sert tartışmalar da olur ama olmaması gereken bir şey varsa o da siyasetin, hukukun siyasete alet edilerek farklı düşünenlerin cezalandırılması üzerinden siyasi bir dizayn etme çabasıdır. Bunun yaşanmaması gerekir."

2019 seçimlerinin tekrar edilmesinin son derece yanlış olduğunu savunan Davutoğlu, bu durumun demokrasiye, hukuka ve Türkiye'ye bir itibar da kazandırmadığını ifade etti.

Bir gazetecinin yapılan görüşmede altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı konusunun konuşulup konuşulmadığını sorması üzerine Davutoğlu, adayın açıklanmamasının sanki verilen bir sözün yerine getirilmediği gibi algılandığını, Cumhurbaşkanı adayının seçim süreci başladığında ilan edileceğini önceden de söylediklerini belirtti.

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