Davutpaşa patlaması davası yeniden görülüyor

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008'de 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin dava, Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden görülmeye başlandı.

DHA'nın haberine göre Anayasa Mahkemesi, mağdurların bireysel başvurusu üzerine yaptığı incelemede, 'Yaşam hakkı ihlali ve etkin soruşturma yapılmamış olması' gerekçesiyle, yargılamanın yenilenmesi kararı verdi. Ayrıca başvuruculara 1 milyon 200 bin TL tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya 4 tutuksuz sanık, patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, 'ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması' için, kanun gereği mahkeme hakimi davadan çekildi. Yargılamada yeni hakim görevlendirilmesi için dosya Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan katılanların avukatı Özlem Özkan, "Bizler bugün, yaklaşık 15 senedir hukuk mücadelesi veren, Davutpaşa'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin yakınları aileleri olarak buradayız. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında yeniden yargılama başladığı, adalet mücadelesi hala devam ettiği için bir taraftan iyiyiz. Diğer taraftan bu kadar uzun süredir devam eden ve bir türlü sorumluların gerçekten etkin bir şekilde yargılanmadığı, ceza almadığı bir süreçle karşı karşıyayız. Bugün yeniden yargılama yapılmasının ilk aşamasındayız. Bir önceki başkan, halen 6. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak görev yaptığı için ve bu yargılamaya bakamayacağı için, 7. Ağır Ceza Mahkemesine dosyanın gönderilmesine karar verdi. Yeniden yargılama Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu 'yaşam hakkı ihlali nedeniyle ve etkin bir soruşturma yapılmamış olması' nedeniyle verildi. Yeniden yargılama demek, aslında bizce bütün sorumluların tekrar mahkeme huzuruna ve sanık sandalyesine oturtulması demek" diye konuştu.