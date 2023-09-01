Davy Klaassen, Inter yolcusu Ajax'ın ve Hollanda futbolunun sembol isimlerinden olan orta saha oyuncusu Davy Klaassen İtalya ligi ekiplerinden Inter ile anlaşma sağladı. Oyuncunun, Milano'ya gitmek için eşyalarını toplamaya başladığı belirtildi

Ajax'ın ve Hollanda futbolunun sembol isimlerinden olan orta saha oyuncusu Davy Klaassen sürpriz bir transfere imza atıyor. Transfer döneminin flaş ekiplerinden olan Inter ile anlaşma sağlayan Hollandalı futbolcunun Milano'ya gitmeye hazırlandığı belirtildi.

2025'in Haziran ayına kadar Ajax ile sözleşmesi bulunan oyuncunun, Inter'e gitmek istediği belirtildi. Sağlık kontrolleri için gerekli randevular ayarlanırken,futbolcunun da eşyalarını toplamaya başladığı belirtildi. 30 yaşındaki Klaassen, Ajax ile kariyeri boyunca 331 maçta forma giydi.