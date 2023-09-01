Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol İtalya Davy Klaassen, Inter yolcusu - Futbol Haberleri

        Davy Klaassen, Inter yolcusu

        Ajax'ın ve Hollanda futbolunun sembol isimlerinden olan orta saha oyuncusu Davy Klaassen İtalya ligi ekiplerinden Inter ile anlaşma sağladı. Oyuncunun, Milano'ya gitmek için eşyalarını toplamaya başladığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Inter'e Hollandalı tecrübe!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ajax'ın ve Hollanda futbolunun sembol isimlerinden olan orta saha oyuncusu Davy Klaassen sürpriz bir transfere imza atıyor. Transfer döneminin flaş ekiplerinden olan Inter ile anlaşma sağlayan Hollandalı futbolcunun Milano'ya gitmeye hazırlandığı belirtildi.

        2025'in Haziran ayına kadar Ajax ile sözleşmesi bulunan oyuncunun, Inter'e gitmek istediği belirtildi. Sağlık kontrolleri için gerekli randevular ayarlanırken,futbolcunun da eşyalarını toplamaya başladığı belirtildi. 30 yaşındaki Klaassen, Ajax ile kariyeri boyunca 331 maçta forma giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Mangal katliamında flaş gelişme! Cenazesini almadılar!
        Mangal katliamında flaş gelişme! Cenazesini almadılar!
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması