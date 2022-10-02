Dayak görüntüleri paylaşılınca aileye kurşun yağdırdı!

Olay, geçen perşembe günü Büyükçekmece ilçesi Çakmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yücel Işık ve ailesi, yeğenlerine tacizde bulunduğunu öne sürdükleri Zübeyir V.'yi 3 farklı yerde darbetti. Aile fertlerinden Ferdi Işık, darbettikleri o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Olaydan sonra annesinin evine taşınan Zübeyir V. eşyalarını almak üzere kendi evine gitti. Evde Yücel Işık'ı arayarak tehdit eden Zübeyir V., konuşmak için eve gelen Ferdi Işık ve Mücahit Tekel'e pompalı tüfek ile ateş etti. Saldırıda Ferdi Işık ve Mücahit Tekel yaralandı.

DIŞARI ÇIKIP RASTGELE ATEŞ AÇTI

Zübeyir V. evden dışarı çıktığında mahalleden ayrılmak için bu kez de sağa sola ateş etti. Saçmalar bu sırada anne Emriye Işık'a ve yeğenleri Sinem Işık'a isabet etti. Silah seslerini duyarak gelen Yücel Işık da saçmaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri Zübeyir V.'yi gözaltına aldı.