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HaberlerGündemSon dakika... İşte dayakçı kızlar kararı! 46 yıla kadar hapis isteniyordu- HABERLER

Dayakçı kızların cezası ertelendi

HABERTURK.COM

Trabzon'un Konaklar Mahallesi'nde 13 Şubat 2017 tarihinde evlerine çağırdıkları kızları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döven ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan üniversiteli kızlara verilen 10’ar yıl hapis cezası bozuldu.

Eve çağırdılar, tekme tokat dövdüler

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y., adlı üç arkadaş, Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetleri görevlisi Kübra T. ve bir sigorta firmasında görev yapan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı.

Üniversiteli Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y., yazışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi ikamet ettikleri eve çağırdı. Çağrı üzerine öğrencilerin evine giden Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B. ile öğrenciler arasında evde de devam eden tartışma, giderek büyüdü. Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattığı iddia edildi.

Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kızın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

46 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen üç kazı hakkında iddianame hazırlanmıştı. Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında,’birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit’ suçlarından 12’şer yıldan 46’şer yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise ’hakaret ve tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI ALDILAR

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hasibe H. ve Mihraban Y.'ye "Hürriyeti tahdit" suçundan 3'er kez 3 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 10'ar yıl hapis cezası verirken, diğer sanıklar Nurçin Ç., Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı verdi. Yerel mahkeme, Nurçin Ç. hakkında görüntüler yaymak suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BÖLGE MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Üç üniversiteli kızın avukatı Ahmet Cihan Aksoy yerel mahkemenin verdiği karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, kararı vicdan yönünden bozdu. 3. Ceza Dairesi, “Vicdanı kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, incelenen rapor doğrultusunda ilk derece mahkemesince verilen kararın ve dosya içeriğinin heyetçe duruşma yapılarak değerlendirilme i kanasına ulaşıldığından 5271 Sayılı Kanunu 280/1-c maddesi uyarınca davanı yeniden görülmesine” yönünde karar verdi.

BÖLE MAHKEMESİ KARARINI AÇIKLADI

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nde görülen davada sanıkların vekili Mustafa Çağrı Yayla ve Ahmet Cihan Aksoy savunma yaptı. Avukat Ahmet Cihan Aksoy yazılı savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, müvekkilleri hakkında beraat talebinde bulundu. 3. Ceza Dairesi, Hasibe H., Mihriban Y. adlı iki sanığı Esra K.’ya yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 ay hapis, Kübra T.’ye yönelik hürriyeti yoksun kılma suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Her iki sanığın iki suçtan cezasını 5 yıl süreyle erteleyen 3. Ceza Dairesi ayrıca iki sanığın Gülbahar B.’ye yönelik eyleminden ötürü beraatine karar verdi. Savcı dosyaya itiraz ederse son kararı Yargıtay verecek.

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