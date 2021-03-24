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Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi’nde geçen pazar günü meydana gelen olayda iddiaya göre üniversite öğrencisi Selma H.B. anneannesinin evine gittiği sırada eve gelen ve yeğenini 4 saat boyunca rehin alan dayı Emrah B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anları sosyal medyadan yayınlayan Selma H.B. yardım çağrısında bulundu. Görüntülerde genç kıza yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli, 4 saatin sonunda evden ayrıldı.

"BİZE YARDIM EDİN"

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Selma B.H., "Dayımın akıl sağlığı yerinde değil. Son dönemlerde de ilaçlarını kullanmadığı için şiddete çok eğimli oldu. Kafasında uydurduğu senaryolarla üzerimize sürekli yürüyor. Bizi tehdit ediyor. Hakaret edip, şiddette bulunuyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Kapımızı sürekli kilitlemek zorunda kalıyoruz, korkudan dışarıya çıkamıyoruz. Dayım ‘benim raporum var. Size istediğimi yaparım. Bana bir şey olmaz’ diyerek üzerimize geliyor. Canımıza kıymadan lütfen bize yardım edin" dedi.

Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, 'eve yaklaşmama' tedbiri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞZINA TORPİL SOKMUŞ

Sosyal medyada paylaşım yaparak yardım isteyen Selma H.B. “Dayım tarafından anneannem ve ben 4 saat rehin alındık. Ölüm ile tehdit edildik. Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Daha önce birçok dosyası olmasına rağmen sadece uzaklaştırma kararı ile serbest bırakıldı. Bir caninin tutuklanması için benim ya da ailemden birinin ölmesi gerekmiyor. Saatlerce psikolojik şiddet ve ölüm tehlikesi içindeydik. Yine bir can gitmeden yardım edin bana sesimi duyurun. Ben kendime yaşama ihtimali vermedim. Ölürken canım nasıl az acır diye düşündüm, acımasın diye dua ettim. Bugün yaşıyorum, yarın ne olacak?" dedi.

YARDIM ÇIĞLIĞI ATMIŞTI

Selma H.B. sosyal medyadan yardım çağırısından kısa bir süre sonra dayı Emrah B. gözaltına alındı. Yaralama ve mala zarar verme suçlarından gözaltına alınan Emrah B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada ailenin hukuk mahkemesine Emrah B.’nin zorunlu tedavi altına alınması yönünde başvuru yapacağı öğrenildi.