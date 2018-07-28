DC United - Colorado Rapids sahaya çıkıyor

ABD MLS heyecanı devam ediyor. DC United, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Colorado Rapids takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi DC United 14 puanla 22. sırada, Colorado Rapids 17 puanla 21. sırada bulunuyor. Ev sahibi DC United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Colorado Rapids, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 418 kodlu maçı oynayanlar; DC United galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Colorado Rapids galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55.

DC United son hafta oynanan Houston 1836 maçında 0-0 berabere kaldı.

Colorado Rapids ise Los Angeles Galaxy karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan DC United, 6 gol attı ve 4 gol yedi.

Colorado Rapids, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Colorado Rapids, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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