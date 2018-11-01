DC United - Columbus Crew maçı heyecanı

DC United ve Columbus Crew, 02 Kasım 2018 Cuma günü ABD MLS Play In maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. DC United son 6 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Columbus Crew, geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 995 kodlu maçta; İddaa oynayanlar DC United kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Columbus Crew sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

DC United önceki hafta RB New York mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Columbus Crew ise Colorado Rapids maçında 2-1 kazandı.

DC United, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Columbus Crew ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Columbus Crew, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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