DC United - New England Revolution karşılaşma önü

DC United ve New England Revolution, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:30. 24 puanlı DC United 18. sırada bulunuyor, New England Revolution 29 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi DC United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. New England Revolution son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 711 kodlu maçı oynayanlar; DC United galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, New England Revolution galibiyet oranı 3.55. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

DC United son hafta oynanan RB New York maçında 1-2 yenildi.

New England Revolution, Montreal Impact karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan DC United, 15 gol attı ve 8 gol yedi.

New England Revolution, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. New England Revolution, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ