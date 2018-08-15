DC United - Portland Timbers rakamlar

ABD MLS maçında DC United ile Portland Timbers, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. 21 puanlı DC United 22. sırada bulunuyor, Portland Timbers 37 puana sahip ve 7. sırada. DC United son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Portland Timbers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 548 kodlu maçı oynayanlar; DC United galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, Portland Timbers galibiyet oranı 3.40. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

DC United önceki hafta Orlando City mücadelesinde 4-2 yenildi.

Portland Timbers, Vancouver Whitecaps karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan DC United, 11 gol attı ve 7 gol yedi.

Portland Timbers, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Portland Timbers 14 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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