DC United - RB New York maçı öncesi rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. DC United, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü RB New York takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. DC United 14 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken RB New York 38 puanda ve 4. sırada. DC United, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. RB New York son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 589 kodlu maçta; İddaa oynayanlar DC United kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.20, RB New York sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

DC United son hafta oynanan RB New York maçında 1-2 yenildi.

RB New York ise DC United maçında 1-2 kazandı.

DC United, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

RB New York, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RB New York 14 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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