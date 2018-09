DC United - RB New York sahaya çıkıyor

DC United ve RB New York, 16 Eylül 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi DC United 34 puanla 15. sırada, RB New York 55 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi DC United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. RB New York, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 739. İddaa'da DC United kazanır 2.40, berabere biter 3.20, RB New York kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

DC United son haftadaki Minnesota Stars müsabasında 2-1 kazandı.

RB New York, Montreal Impact karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan DC United, 22 gol attı ve 12 gol yedi.

RB New York, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RB New York 19 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

