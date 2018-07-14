DC United - Vancouver Whitecaps düellosu

ABD MLS maçında DC United ile Vancouver Whitecaps, 15 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi DC United 11 puanla 23. sırada, Vancouver Whitecaps 26 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi DC United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vancouver Whitecaps son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 202. İddaa'da DC United kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Vancouver Whitecaps kazanır 3.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

DC United son haftadaki Houston 1836 müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Vancouver Whitecaps, New England Revolution karşılaşmaında 1-2 yenildi.

DC United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. DC United, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Vancouver Whitecaps, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Vancouver Whitecaps, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.