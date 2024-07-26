Dct Trading Dış Ticaret halka arz sonuçları açıklandı mı? Dct Trading kaç lot verir?
Dct Trading Dış Ticaret 25-26 Temmuz tarihleri arasında 14 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Dct Trading halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Söz konusu halka arza katılım gösterenler yatırımcılar için, "Dct Trading halka arz sonuçları açıklandı mı? Dct Trading kaç lot verir, DCTTR ne zaman borsada işlem görecek?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Dct Trading halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Dct Trading talep toplama işlemleri 26 Temmuz itibarıyla sona erdi. Halka arz büyüklüğü 525 Milyon TL olarak açıklanan halka arzda, toplamda 37 milyon 500 bin lot dağıtılacak. Peki, "Dct Trading halka arz sonuçları açıklandı mı? Dct Trading kaç lot verir, DCTTR ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Dct Trading halka arz sonuçları ve DCTTR hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih...
DCT TRADING TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Trading Dış Ticaret 25-26 Temmuz tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.
DCT TRADING TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 14 TL olarak belirlendi.
DCT TRADİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
DCT Trading halka arzının katılım endeksine uygun.
DCT TRADING HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dct Trading halka arz sonuçları açıklandı. Buna göre hesap başı en fazla 1.403 lot (19.642 TL) pay edildi
DCT TRADING NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Dct Trading borsada işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Hissenin önümüzdeki günlerde işlem görmesi bekleniyor.
DCT TRADING TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 37 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;
- 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL).
- 3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL).
- 3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL).