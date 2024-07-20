Dct Trading Dış Ticaret halka arz oluyor! Dct Trading Dış Ticaret hisse fiyatı ve lot dağılımı
SPK bir şirketin daha halka arzına onay verdi; Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. Yatırımcıların merakla beklediği halka arz detayları yavaş yavaş netleşiyor. İşte, Dct Trading Dış Ticaret hisse fiyatı, lot dağıtımı ve fon kullanımı...
Temmuz halka arz takvimi işliyor. Bu kapsamda Dct Trading Dış Ticaret halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğünü 525 milyon TL olarak açıklayan firmanın hisse alımında T1-T2 bakiyesi kullanılamayacak. İşte, yatırımcıların merakla beklediği Dct Trading Dış Ticaret halka arz detayları...
DCT TRADING TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 14 TL olarak belirlendi.
DCT TRADING TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın talep toplama tarihleri henğüz netleşmedi. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.