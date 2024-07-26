DDM'den Assos açıklaması

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asos sahilinde düzensiz göçmenlere yapılan müdahale sırasında Sahil Güvenlik botuna ateş açıldığı" iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"25 Temmuz saat 18.20'de, Sahil Güvenlik botları tarafından Çanakkale ili Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik botları tarafından manevralarla müdahale edilen düzensiz göçmen botu, Hıyarlık mevkisinden sahile çıkmış ve düzensiz göçmenler karada yakalanmıştır. Bahse konu müdahale sırasında çatışma yaşandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.