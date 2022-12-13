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Türkiye'deki faaliyetlerini Baymak markası ile sürdüren BDR Thermea Group'un küresel markalarından De Dietrich de pazara girdi. De Dietrich ısıtma, soğutma, yenilenebilir enerji ve su ısıtıcıları olmak üzere dört kategoride iklimlendirme ürün ve çözümleri sunuyor. Markanın Türkiye'deki yüzü, oyuncu Yetkin Dikinciler oldu.

''YÜZDE 25 PAZAR PAYI HEDEFLİYOR''

BDR Thermea Türkiye CEO'su Ender Çolak, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "BDR Thermea Group, Türkiye'deki faaliyetlerini Baymak markası ile halen sürdürüyor. Akıllı iklimlendirme çözümleri ile sürdürülebilir bir geleceği yakınlaştırarak erişilebilir hale getiren BDR Thermea Group'un hem önemli bir parçası hem de grubun dünyaca ünlü markalarından biri olan De Dietrich'in Türkiye'deki gücümüze güç katacağına inanıyorum. De Dietrich ile Türkiye'de üç yıl içinde premium segmentte yüzde 25 pazar payı alarak toplamda 50 bin adet kombi, 20 bin adet klima ve 2 bin adet ısı pompasına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Çolak, 2023 yılında 400 bayi ve 250 servise ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı. BDR Thermea Türkiye'nin Baymak markası ile 2022 yılını yüzde 120'nin üzerinde büyüme ile kapatacağını kaydeden Çolak ''Bu yılı yüzde 120'nin üzerinde büyüme ile 3 milyar TL'ye yakın ciro ile kapatacağız. Adetsel bazda kombide yüzde 21, klimada yüzde 5 büyüme ile her iki ürün grubunda da pazar payımızı önemli ölçüde artırdık. İhracatımız 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla Euro bazında yüzde 20 arttı ve 46 milyon Euro oldu. Fransa, Arjantin, İspanya, Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Özbekistan en çok ihracat yaptığımız ülkeler olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

Çolak, BDR Thermea Türkiye'nin 2023 yılına ilişkin hedeflerini şöyle özetledi: "Gelecek yıl, Baymak ve De Dietrich olarak ciroda yüzde 50, ihracatta Euro bazında yüzde 25, kombi adedinde yüzde 20, klima adedinde ise yüzde 10 büyüme hedefliyoruz."

''YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ''

Avrupa’nın ciddi bir enerji krizi yaşadığını hatırlatan Çolak, "Enerji dönüşümü, önemi gün geçtikçe daha da artan bir gündem olarak ajandalarımıza girdi. Dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri dikkatle takip ederken, Türkiye iklimlendirme sektörünün ana oyucularından biri olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik, ediyoruz ve edeceğiz." yorumunu yaptı. Çolak, BDR Thermea Group’un "Enerji ile Büyü" stratejisi çerçevesinde globalde karbon nötr akıllı çözümlere 500 milyon avroluk yatırım yaptığını, karbon emisyonunu 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt ettiğini ifade etti.

Geleceğin iklimlendirme trendlerinin; yenilenebilir enerji, enerji depolama, hibrit sistemler, merkezi enerji dönüşüm sistemleri ve akıllı şebeke otomasyonunun olduğunu ifade eden Çolak, enerji dönüşümünün liderlerinden biri olan BDR Thermea Group'un, 250 milyon Euro'yu aşan bir yatırımla ısı pompasında lider olmaya koştuğunu söyledi.

Çolak, Türkiye'de iklimlendirme sektöründe hidrojenin daha sık konuşmaya başlayacağını belirtti. BDR Thermea Group'un, geleceğin temiz yakıtı hidrojen ile yüzde 100 uyumlu kombiler için de Avrupa'da birkaç şehirde pilot uygulamalara başladığının altını çizen Çolak, "Hidrojen üzerine yapılan bu çalışmalar ve yenilikçi yaklaşımları ile BDR Thermea Group, 2021 Gaz Endüstrisi Ödülü’ne, İngiltere'de Building Inovation Award yarışmasında 'En İnovatif Tedarikçi' ödülüne, Kuzey İrlanda'da ise yüzde 100 hidrojen ile çalışan kombilerle 'İnovatif Ürün' ödülüne layık görüldü." değerlendirmesini yaptı.

''BDR THERMA'NIN ANA BOYLER ÜRETİCİSİ KONUMUNA GELİYORUZ''

Çolak, enerji dönüşümünde enerji verimliliğinin ön plana çıktığına vurgu yaparak şunları kaydetti: "Enerji dönüşümünde hem yenilenebilir enerji hem de enerji verimliliği ön plana çıkıyor. Bu sebeple ısı pompalarına, hibrit ve hidrojen çözümlerine yatırım yapıyor, entegre iklimlendirme çözümleri ile enerji dönüşümüne yön veriyoruz. Türkiye'de kombi üretim kapasitemizi yüzde 25 artırarak 500 bin adet kombi kapasitesine ulaşacağız. Avrupa’daki enerji dönüşümünün ısı pompası yanındaki en kritik ürünlerinden olan boyler için de Türkiye’de yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda üretime 12 milyon Euro’luk yatırımla yılda 34 bin adet olan boyler kapasitemizi 185 bine çıkaracağız. Böylece Türkiye olarak BDR Thermea’nın ana boyler üreticisi konumuna geliyoruz. Buradan Avrupa'ya ciddi bir ihracat potansiyeli oluşturacağız."

Çolak müşteri iletişiminde yapay zekayı kullandıklarına da atıfta bulundu: "Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerimizin bizimle ilgili duygu ve düşüncelerini takip edip, müşterilerimizden gelen bu geri bildirimleri hassasiyetle ele alıyoruz. Almanya merkezli bir firma ile yapay zekâ destekli bir müşteri deneyimi projemiz sayesinde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürün ve çözümler sunuyoruz."