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De Graafschap: 4 - Excelsior: 1
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De Graafschap: 4 - Excelsior: 1

Hollanda Eredivisie karşılaşmasında De Graafschap ile Excelsior karşılaştı. Maçta De Graafschap 4-1 ile gülen taraf oldu

27 Ekim 2018 Cumartesi, 22:40 | Güncelleme:
Hollanda Eredivisie maçında De Graafschap ile Excelsior karşılaştı.

Mücadelenin 25. dakikasında De Graafschap Daryl Van Mieghem ile skoru 1-0 yaptı. Dakikalar 38'i gösterirken Elias Mar Omarsson, konuk takımın ilk golünü kaydetti. Maçın ilk devresi 1-1 bitti. İlk 45 dakikada Excelsior futbolcuları Ryan Koolwijk, Jurgen Mattheij ile De Graafschap futbolcusu Frank Olijve sarı kart gördü. 50'de De Graafschap oyuncusu Furdjel Narsingh tabelanın 2-1 olarak değişmesini sağladı.

55. dakikada De Graafschap, Youssef El Jebli ile gol buldu ve skoru 3-1 olarak değiştirdi.

70. dakikada De Graafschap oyuncusu Fabian Serrarens skoru 4-1 olarak değiştirdi.

Mücadele 4-1 bitti.

66. dakikada Excelsior oyuncusu Jurgen Mattheij hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

İddaa 375 koduyla açtığı bu maçta De Graafschap kazanır bahsine oynayanlara 2.40 oranını kazandırdı.

De Graafschap son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Excelsior ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgilik performansa sahip. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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