De Graafschap - Excelsior sahaya çıkıyor

Hollanda Eredivisie maçında De Graafschap ile Excelsior, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:45. De Graafschap 7 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Excelsior 12 puanda ve 8. sırada. De Graafschap, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Excelsior, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 375 kodlu maçı oynayanlar; De Graafschap galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Excelsior galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

De Graafschap önceki hafta Ajax mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Excelsior ise Cambuur Leeuwarden maçında 0-2 kazandı.

De Graafschap, evinde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 9 gol yedi.

Excelsior ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Excelsior, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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