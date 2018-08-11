De Graafschap - Feyenoord maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. De Graafschap, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Feyenoord takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:30. Ev sahibi De Graafschap, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Feyenoord son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 630. İddaa'da De Graafschap kazanır 4.00, berabere biter 3.60, Feyenoord kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

De Graafschap son hafta oynanan Den Haag maçında 1-1 berabere kaldı.

Feyenoord, Heerenveen karşılaşmaında 2-5 kazandı.

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