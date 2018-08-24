De Graafschap - Groningen karşılaşma önü

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. De Graafschap, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Groningen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Ev sahibi De Graafschap, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Groningen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 403. İddaa'da De Graafschap kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Groningen kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

De Graafschap son hafta oynanan MVV Maastricht maçında 1-1 berabere kaldı.

Groningen ise Werder Bremen maçında 0-0 berabere kaldı.

De Graafschap, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. De Graafschap, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Groningen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Groningen, 1 gol atarken 5 gol yedi.

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