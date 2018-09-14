De Graafschap - VV Venlo maçı heyecanı

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. De Graafschap, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü VV Venlo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. 4 puanlı De Graafschap 12. sırada bulunuyor, VV Venlo 5 puana sahip ve 9. sırada. De Graafschap, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. VV Venlo, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 482 kodlu maçı oynayanlar; De Graafschap galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, VV Venlo galibiyet oranı 2.50. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

De Graafschap önceki hafta Almere City (Omniworld) mücadelesinde 4-1 kazandı.

VV Venlo ise EVV Eindhoven maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan De Graafschap, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

VV Venlo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. VV Venlo, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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