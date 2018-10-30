De Graafschap - Zwolle karşılaşma önü

Hollanda KNVB Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. De Graafschap, 30 Ekim 2018 Salı günü Zwolle takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:45. Ev sahibi De Graafschap, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Zwolle, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 455 kodlu maçı oynayanlar; De Graafschap galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.20, Zwolle galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

De Graafschap son hafta oynanan Willem II maçında 2-2 berabere kaldı.

Zwolle, Feyenoord karşılaşmaında 2-0 yenildi.

De Graafschap, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Zwolle, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zwolle 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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