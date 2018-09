Kayseri'de Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 10 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında DEAŞ'ın sözde tarım bakanı T.E.A.H.'nin de bulunduğu 11 kişi hakkında başlatılan işlemler, 7 gün sonra tamamlandı ve zanlılar adliyeye sevk edildi. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınanlardan DEAŞ'ın sözde tarım bakanı T.E.A.H. ve akrabası A.S. tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN İSMİNİ B.E. OLARAK SÖYLEMİŞ

T.E.A.H. ve A.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.E.A.H.'nin yakalandığı süreçte yakalanmamak için ismini B.E. olarak söylediği ortaya çıktı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık T.E.A.H. ve akrabası A.S. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tercüman eşliğinde savunma yapan ve "Kendimi, ailemi rezil ettim" diyen DEAŞ'ın sözde tarım bakanı T.E.A.H., “Emniyet Müdürlüğü'ne kendim teslim oldum. DEAŞ, bana ve aileme çok zarar verdi. Eşimi taciz ettiler. Eşime, ondan boşan, bir mücahitle evlen' dediler. DEAŞ ile ilgili ne biliyorsam söyleyeceğimi polis memurlarına söyledim. 7 gün DEAŞ ile birlikte kaldım. Kendimi ve ailemi rezil ettim. Çok pişmanım. 6 çocuğum var. Onlara bakan kimse yok” diye konuştu.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İHA'nın haberine göre Cumhuriyet Savcısı, ara mütaalasında her iki sanığın kaçma şüpheleri ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ekim ayına erteleyerek iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ