Emrah Doğru edogru@haberturk.com

1974 doğumlu Başkomiser Mehmet Tetik'in tezli yüksek lisans çalışmasının ardından hazırladığı, bilimsel araştırmaya dayalı, nicel ve nitel analiz programlarıyla beraber birçok veri inceleme metotlarının da kullanıldığı kitabında DEAŞ Terör Örgütü’nün ideolojisi, yapısı, propaganda araçları ve eylemleri ele alınıyor.

Mehmet TELTİK: “Günümüzde DEAŞ Terör Örgütü gibi dini istismar eden Terör Örgütleri, bir kısım dini bilgileri dinin özünden ve bütünlüğünden kopararak, parçacı bir yaklaşımla klişeleştirip, sloganlaştırıp meşruiyet kaynağı olarak kullanmaktadır” ifadelerini kullanılıyor.

DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Mehmet TELTİK tarafından; Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim dalında Temmuz 2019 tarihinde savunulmuş olan “IRAK-ŞAM İSLAM DEVLETİ IŞID/DEAŞ: İDEOLOJİSİ, YAPISI, PROPAGANDA ARAÇLARI VE EYLEMLERİ” başlıklı yüksek lisans tezinden uyarlanan kitapta, DEAŞ Terör Örgütü’nün ideolojisi, yapısı, propaganda araçları ve eylemlerini ele alınmış ve dört bölümde incelendiğini belirten Mehmet Teltik, çalışmanın ilk bölümünde büyük ölçüde terör, terörizm ve çeşitleri ile ortaya çıkış nedenleri ve sonuçları, ikinci bölümünde DEAŞ Terör Örgütü’nün ortaya çıkışı, oluşumu ve gelişim süreci ve aynı zamanda DEAŞ Terör Örgütü’nün beslendiği kaynaklar, yapılanma şekli ve şeması detaylı olarak ele alındığını, Çalışmanın üçüncü bölümünde DEAŞ Terör Örgütü’nün eleman profili ve propaganda araçları üzerinde durulduğunu ve DEAŞ Terör Örgütü’nün eleman profilini belirlemek amacıyla Gaziantep Adliyesi’nde haklarında Adli işlem yapılan kişilerin verilerinden faydalanıldığını, dördüncü bölümde ise DEAŞ terör örgütünün yapmış olduğu eylemlere değinildiğini belirtti.