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DEAŞ'ın 'sözde kadısına' 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası 0:00 / 0:00

AA

Suriye'de biri asker 2 Türk'ün infaz emrini verdiği iddiasıyla yargılanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadısı, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Jamal Abdul Rahman Alwi, tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Tanık A.C, sanığın Suriye'de çok meşhur olduğunu ifade ederek, DEAŞ'a katıldığını ve sözde kadı olduğunu belirtti.

TANIK: BİZZAT HÜKMÜ VERDİĞİNİ BANA ANLATTI

Sanıkla aynı cezaevinde kaldıklarını aktaran A.C, "2 askerle ilgili bizzat hükmü verdiğini kendisi anlattı. Kendisini cezaevinden önce de tanıyordum. Kendisi de 3 oğlu da DEAŞ'taydı." dedi.

Sanık, tanığın Esad'ın casusu olduğunu ve söylediklerinin yalan olduğunu öne sürdü.

Söz alan tanık A.C, sanığın DEAŞ'ın sözde emirine çok yakın biri olduğunu, zaman zaman herkesin kafir olduğunu ve öldürmek istediği yönünde ifadelerde bulunduğunu kaydetti.

Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, tanığın yalan söylediğini öne sürerek, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Yunus Emre Oral, müzakerenin ardından kararı açıkladı.

"Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen sanık, iki kişiyi öldürmek suçundan da 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016'da Suriye'de biri asker 2 Türk'ün şehit edilmesi olayına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan DEAŞ'ın sözde kadısı ve 2 Türk vatandaşının ölüm emrini verdiği iddia edilen sanık Jamal Abdul Rahman Alwi hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin 2013-2016 yılları arasında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer aldığı, örgüt içerisinde başta Azez ve Bab bölgeleri olmak üzere Suriye'de DEAŞ işgalinde bulunan bölgelerde yürütülen yargılama faaliyetlerinde ve sözde şer'i mahkemelerde sözde kadılık/savcılık görevini ifa ettiği, infaz kararları verdiği, bu kapsamda 2 Türk vatandaşı olmak üzere kişilerin hayatlarını kaybettikleri eylemlerin fermanını verdiği belirtilmişti.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.