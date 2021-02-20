DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu M.E'nin, Kayseri'de tutuklanan "sözde Rakka emiri" olan amcasının oğluyla irtibatından yola çıkılarak gözaltına alındığı belirlendi.

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı
AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Kasım 2020'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" H.E'nin örgütün üst düzey sorumlularıyla irtibatlı olabileceğini değerlendirdi.

Suriye'de 2014-2018 yıllarında DEAŞ'ta görev yaptığı belirlenen zanlının, örgütü canlı tutma adına faaliyet gösterdiği Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana'da da çalışmalar yürütüldü.

Araştırmalarda, zanlının sık sık iletişim sağladığı amcasının oğlu 36 yaşındaki M.E'nin illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı saptandı.

Jandarma, detaylı incelemelerde, "sözde Rakka emiri" H.E'nin kuzeni M.E'nin Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

M.E'nin DEAŞ adına vergi ve kira gibi gelirleri topladığı, bunlarla giderler ile terör örgütü üyelerinin maaşlarını karşıladığı belirlendi.

Rakka'da bulunduğu zaman diliminde, DEAŞ'ın Suriye sorumlusu olan başka bir kuzeni tarafından göreve getirildiği ortaya çıkarılan M.E'nin, "sözde Rakka emiri" olan kuzeni H.E. ile aynı dönemde faaliyet yürüttüğü anlaşıldı.

Örgüt üyesi kuzenlerin, diğer aile bireylerinden de DEAŞ'ın üst düzey yönetiminde görev alanlar bulunduğu belirlendi.

Türkiye'de farklı bir kentte yaşarken gerçek kimliğinin ortaya çıkacağı korkusuyla Mersin'e giden ve bir çiftlikte çobanlık yaparak saklanan M.E, Kayseri İl Jandarma Komutanlığının da verdiği bilgiler doğrultusunda Mersin İl Jandarma Komutanlığınca 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME