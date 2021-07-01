DEAŞ, Irak'ta elektrik hatlarına saldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

DEAŞ, Irak'ta elektrik hatlarına saldırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük ile Musul kentleri arasındaki yüksek gerilim hatlarına düzenlediği saldırı nedeniyle bölgede 16 saati bulan elektrik kesintileri yaşandı.

DEAŞ, Irak'ta elektrik hatlarına saldırdı
AA

Musul Elektrik Dağıtım Şirketi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ unsurlarının düzenlediği saldırıyla Musul'a bağlı Kayyara ilçesi yakınlarındaki 149-150-151-152 ve 153 numaralı yüksek gerilim hatlarında hasar oluştu.

Saldırı Kerkük, Musul ve Salahaddin kentleri ile bazı ilçelerde 16 saati bulan elektrik kesintilerine yol açtı.

Saldırıda zarar gören yüksek gerilim hatlarının onarımı için bölgeye çok sayıda teknik ekip gönderildiği ve elektrik hizmetinin verilmesi için gereken hassasiyetin gösterildiğin ifade edildi.

KIRSALDAKİ SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

​​​​​​​Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD Karadeniz sularını "güç çatışması" bölgesine dönüştürüyor
DÜNYA Rusya'dan ABD'ye "Karadeniz" eleştirisi
Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum gününde Kensington Sarayı'nda heykelinin açılışı yapıldı
DÜNYA Prenses Diana'nın heykelinin açılışı yapıldı
Son dakika: Arnavutluk, Türkiye'den İHA satın alıyor! - Haberler
DÜNYA Arnavutluk Türkiye'den İHA alıyor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Covid-19 nedeniyle 1 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı"
DÜNYA Ruhani'den işsizlik açıklaması
Putin: "Belarus’u AB’nin yaptırımlarına karşı destekleyeceğiz."
DÜNYA Putin'den Belarus'a destek
SEYAHAT KARARI! Son dakika: Almanya, Türkiye dahil 80 ülkeye genel seyahat uyarısını kaldırdı!- Haberler
DÜNYA Almanya'dan Türkiye için seyahat kararı!
Kraliyet ailesi hayranları, Prenses Diana'yı 60. doğum gününde Londra'da andı
DÜNYA Prenses Diana 60. doğum gününde Londra'da anıldı
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ortak açıklamalar!
DÜNYA Çavuşoğlu'ndan KKTC'de açıklamalar!
Evcil kedilere sokağa çıkma yasağı: Sahibine 91 dolar para cezası
DÜNYA Kedilere sokağa çıkma yasağı!
Fransa'da yasa dışı menfaat soruşturması kapsamında Adalet Bakanlığında arama yapılıyor
DÜNYA Fransa'da yasa dışı menfaat soruşturması